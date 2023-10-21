Стала відома попередня дата бою Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі та чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українець Олександр Усик готуються вийти на ринг 23 грудня. Про це повідомив менеджер Ф'юрі Спенсер Браун у коментарі Boxing King Media, пише УНН.
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“Учора я розмовляв із менеджерами Усика. Ми повністю орієнтуємось на 23 грудня. Ми готуємось до поєдинку цілого покоління. Такого не було 20 років і, мабуть, не повториться наступні 20 років, якщо взагалі колись станеться”, - повідомив Браун.
На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу.
Нагадаємо
Можливе призначення реваншного бою з Даніелем Дюбуа не завадить Олександру Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі.