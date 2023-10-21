Стала відома попередня дата бою Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика

Цитата

“Учора я розмовляв із менеджерами Усика. Ми повністю орієнтуємось на 23 грудня. Ми готуємось до поєдинку цілого покоління. Такого не було 20 років і, мабуть, не повториться наступні 20 років, якщо взагалі колись станеться”, - повідомив Браун.

На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо

Можливе призначення реваншного бою з Даніелем Дюбуа не завадить Олександру Усику побитися з Тайсоном Ф'юрі.