Стала известна предварительная дата боя Тайсона Фьюри и Александра Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик готовятся выйти на ринг 23 декабря. Об этом сообщил менеджер Фьюри Спенсер Браун в комментарии Boxing King Media, пишет УНН.
Цитата
“Вчера я разговаривал с менеджерами Усика. Мы полностью ориентируемся на 23 декабря. Мы готовимся к поединку целого поколения. Такого не было 20 лет и, видимо, не повторится следующие 20 лет, если вообще когда-то произойдет”, - сообщил Браун.
На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира.
Напомним
Возможное назначение реваншного боя с Даниэлем Дюбуа не помешает Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри.