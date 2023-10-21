Стала известна предварительная дата боя Тайсона Фьюри и Александра Усика

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“Вчера я разговаривал с менеджерами Усика. Мы полностью ориентируемся на 23 декабря. Мы готовимся к поединку целого поколения. Такого не было 20 лет и, видимо, не повторится следующие 20 лет, если вообще когда-то произойдет”, - сообщил Браун.

На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним

Возможное назначение реваншного боя с Даниэлем Дюбуа не помешает Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри.