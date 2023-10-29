Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов после победы британца над Нганну

Детали

Промоутер Фьюри отметил, что бой в силе, но его дата сейчас объявлена не будет, а многое будет зависеть от состояния здоровья Фьюри.

Контекст

Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей по итогам десяти раундов. Дебютант ринга неожиданно оказал сопротивление чемпиону, а в третьем раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.

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