Усик и Фьюри устроили дуэль взглядов после победы британца над Нганну
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вышел на ринг к британскому боксеру и обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри после его тяжелой победы над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии. Боксеры устроили битву взглядов, пишет Top Rank Boxing, передает УНН.
Детали
Промоутер Фьюри отметил, что бой в силе, но его дата сейчас объявлена не будет, а многое будет зависеть от состояния здоровья Фьюри.
Контекст
Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей по итогам десяти раундов. Дебютант ринга неожиданно оказал сопротивление чемпиону, а в третьем раунде даже отправил Фьюри в нокдаун.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна предварительная дата боя Тайсона Фьюри и Александра Усика