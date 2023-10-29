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Бой Фьюри и Усика, вероятно, состоится в следующем году - промоутер

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри, вероятно, перенесут на начало 2024 года из-за того, что британцу трепа востановиться после прошлого поединка. Об этом заявил промоутер чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии BBC Sport, информирует УНН

Бой Фьюри и Усика, вероятно, состоится в следующем году - промоутер

Цитата

«Поскольку Тайсон не может идти в лагерь после такого тяжелого боя, у него неделя отдыха, до декабря осталось восемь недель, ему нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь, так что это будет в следующем году, в начале следующего года», - сказал Уоррен.

Детали

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик должны были бы выйти на ринг 23 декабря. 

Но в субботу вечером Фьюри столкнулся с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и получил травмы. Теперь ему нужно время для восстановления.

Напомним

После битвы взглядов между спортсменами промоутер Фьюри отметил, что бой в силе, но его дата сейчас объявлена не будет, а многое будет зависеть от состояния здоровья Фьюри. 

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