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Біля ЗАЕС вибухнула міна – гендиректор МАГАТЕ

Біля ЗАЕС вибухнула міна – гендиректор МАГАТЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Біля Запорізької АЕС цього тижня вибухнула одна міна. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН з посиланням на звіт агентства.

Цитата

«Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які були присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, знову були змушені сховатися цього тижня через попередження про ракетний напад, коли вдалині долинали звуки безперервних обстрілів, оскільки в регіоні тривають військові дії. Крім того, недалеко від місця вибуху вибухнула одна міна», - заявив Гроссі.

Гроссі додав, що збільшення військової присутності та активності в регіоні ще раз підкреслює важливість і терміновість узгодження захисту станції.

Доповнення

Розвідка Міноборони Великої Британії заявляла, що російські війська встановили позиції на дахах деяких корпусів реакторів Запорізької АЕС, що найімовірніше свідчить про їхнє занепокоєння щодо перспективи великого українського наступу.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі за підсумками переговорів телефоном із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що зусилля із захисту Запорізької АЕС тривають.

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