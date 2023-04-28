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Возле ЗАЭС взорвалась мина - гендиректор МАГАТЭ

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Возле Запорожской АЭС на этой неделе взорвалась одна мина. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает УНН со ссылкой на отчет агентства.

Цитата

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, снова были вынуждены укрыться на этой неделе из-за предупреждений о ракетном нападении, когда вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов, поскольку в регионе продолжаются военные действия. Кроме того, недалеко от места взрыва взорвалась одна мина», - заявил Гросси.

Гросси добавил, что увеличение военного присутствия и активности в регионе еще раз подчеркивает важность и срочность согласования защиты станции.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании заявляла, что российские войска установили позиции на крышах некоторых корпусов реакторов Запорожской АЭС, что скорее всего свидетельствует об их беспокойстве относительно перспективы большого украинского наступления.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что усилия по защите Запорожской АЭС продолжаются.

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