Біля столичної станції метро "Арсенальна" з’явиться наземний перехід
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві оприлюднили проект розробки наземного переходу біля станції метро “Арсенальна”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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“Проєктом передбачається облаштування наземного переходу на перехресті вулиць Московської та Грушевського, який буде відповідати вимогам інклюзивності. Арсенальна площа має стати зручною для усіх категорій киян”, — розповів Костянтин Усов.
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За його словами, новий перехід буде облаштовано системою звукового сповіщення людей з порушенням зору, тактильною плиткою та пониженим бортовим каменем.
“Також проєкт має включати існуючу та проєктну велосипедну інфраструктуру та встановлення велосипедних світлофорів для регулювання велосипедного руху”, — зазначив Костянтин Усов.
Згідно з тендерною документацією, підрядник має завершити розробку проєкту до початку грудня цього року.
Нагадаємо
У липні 2020 року мер Києва заявляв, що біля метро “Арсенальна” створять пішохідну рекреаційну зону.