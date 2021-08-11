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Біля столичної станції метро "Арсенальна" з’явиться наземний перехід

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві оприлюднили проект розробки наземного переходу біля станції метро “Арсенальна”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Цитата

“Проєктом передбачається облаштування наземного переходу на перехресті вулиць Московської та Грушевського, який буде відповідати вимогам інклюзивності. Арсенальна площа має стати зручною для усіх категорій киян”, — розповів Костянтин Усов.

Деталі

За його словами, новий перехід буде облаштовано системою звукового сповіщення людей з порушенням зору, тактильною плиткою та пониженим бортовим каменем.

“Також проєкт має включати існуючу та проєктну велосипедну інфраструктуру та встановлення велосипедних світлофорів для регулювання велосипедного руху”, — зазначив Костянтин Усов.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має завершити розробку проєкту до початку грудня цього року.

Нагадаємо

У липні 2020 року мер Києва заявляв, що біля метро “Арсенальна” створять пішохідну рекреаційну зону.

Українські Національні Новини

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