Біля сирійської Думи побачили автомобіль ООН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В районі хімічної атаки неподалік від міста Дума у Сирії зафіксовано автомобіль з логотипом Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією агентства, автомобіль під ескортом військової поліції Російської Федерації знаходився неподалік від місця, в яке три дні тому приїжджала група безпеки США для розвідки перед візитом групи міжнародних інспекторів з Організації по забороні хімічної зброї.
Журналістам не дозволили підійти до конвою. Ідентифікація мешканців автомобіля чи організації, до якої вони належали, не була чіткою.
Як повідомляв УНН, офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів заявила, що Російська Федерація та офіційний Дамаск перешкоджають доступу інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї у сирійське місто Думу, де нещодавно була застосована хімічна зброя.