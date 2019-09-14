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Біля Рівного горить сміттєзвалище

Біля Рівного горить сміттєзвалище

Київ • УНН

 • 10670 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під Рівним відбувається ліквідація пожежі на сміттєзвалищі поблизу населеного пункту Бармаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що гасіння пожежі почалося о 19:30 у суботу. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде. Жертв та постраждалих не має.

"Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично не має чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору", - говориться в повідомленні.

Крім того, в ДСНС наголошують на значному пожежному навантаженні та великій кількості горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за добу сталося 3 загоряння сухостою на полях.

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