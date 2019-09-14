Біля Рівного горить сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Під Рівним відбувається ліквідація пожежі на сміттєзвалищі поблизу населеного пункту Бармаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що гасіння пожежі почалося о 19:30 у суботу. Станом на 22:10 площа пожежі суттєво зменшилася. Дим від вогню у напрямку Рівного не йде. Жертв та постраждалих не має.
"Дуже ускладнює роботу рятувальників сильне задимлення. Біля осередку пожежі практично не має чим дихати, тому вогнеборці працюють в апаратах захисту органів дихання та зору", - говориться в повідомленні.
Крім того, в ДСНС наголошують на значному пожежному навантаженні та великій кількості горючих матеріалів, що є на полігоні побутових відходів. На місці пожежі також практично відсутнє водопостачання.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині за добу сталося 3 загоряння сухостою на полях.