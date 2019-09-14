Возле Ровно горит свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Под Ровно происходит ликвидация пожара на свалке вблизи населенного пункта Бармаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что тушение пожара началось в 19:30 в субботу. По состоянию на 22:10 площадь пожара существенно уменьшилась. Дым от огня в направлении Ровно не идет. Жертв и пострадавших нет.
"Очень затрудняет работу спасателей сильное задымление. У очага пожара практически нечем дышать, поэтому пожарные работают в аппаратах защиты органов дыхания и зрения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ГСЧС отмечают значительном пожарном нагрузке и большом количестве горючих материалов, находящихся на полигоне бытовых отходов. На месте пожара также практически отсутствует водоснабжение.
Напомним, в Днепропетровской области за сутки произошло 3 возгорания сухостоя на полях.