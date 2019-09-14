На Дніпропетровщині за добу сталося 3 загоряння сухостою на полях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У суботу о 11:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сухої трави у Царичанському районі за межами села Березівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України
у Дніпропетровській області.
До місця виклику негайно направлено вогнеборців 24 та 40 державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в області.
По прибуттю до місця пожежі встановлено, що сталося загорання сухої трави на відкритій території. Загальна площа пожежі становить 4,5 га.
Вогнеборці локалізували пожежу о 16:20, ліквідували о 17:30.
До ліквідації пожежі залучено 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровської області.
О 13:17 надійшло повідомлення про пожежу у Томаківському районі поблизу села Кисличувата.
До місця пожежі направлено рятувальників 56 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горить 4,5 гектара сухої трави.
Загорання локалізовано 14:08 та повністю ліквідовано о 15:06.
До ліквідації пожежі залучено 3 людей особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Також о 13:24 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у Криничанському районі поза межами села Рогівське.
Прибувши до місця вогнеборці 65 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області встановили, що вогнем охоплено близько 4 гектарів очерету.
Пожежу локалізовано пожежу о 14:20 та повністю ліквідовано о 16:00.
Всього до ліквідації залучено 5 людей особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, на Полтавщині горіли 49 га трави і очерету.