На Дніпропетровщині за добу сталося 3 загоряння сухостою на полях

КИЇВ. 14 вересня. УНН. У суботу о 11:49 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загорання сухої трави у Царичанському районі за межами села Березівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України

у Дніпропетровській області.