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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 54320 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110594 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102455 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109571 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119371 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148124 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148541 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Днепропетровской области за сутки произошло 3 возгорания сухостоя на полях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В субботу в 11:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Царичанском районе за пределами села Березовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины
в Днепропетровской области.

К месту вызова немедленно направлено пожарных 24 и 40 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в области.

По прибытию к месту пожара установлено, что произошло загорание сухой травы на открытой территории. Общая площадь пожара составляет 4,5 га.

Пожарные локализовали пожар в 16:20, ликвидировали в 17:30.

К ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В 13:17 поступило сообщение о пожаре в Томаковском районе вблизи села Кисличеватая.

К месту пожара направлены спасатели 56 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит 4,5 гектара сухой травы.

Возгорание локализовано 14:08 и полностью ликвидирован в 15:06.

К ликвидации пожара привлечены 3 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Также в 13:24 поступило сообщение о пожаре, который произошел в Криничанском районе за пределами села Роговское.

Прибыв к месту пожарные 65 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в области установили, что огнем охвачено около 4 гектаров камыша.

Пожар локализован пожар в 14:20 и полностью ликвидирован в 16:00.

Всего к ликвидации привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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