В Днепропетровской области за сутки произошло 3 возгорания сухостоя на полях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В субботу в 11:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Царичанском районе за пределами села Березовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины
в Днепропетровской области.
К месту вызова немедленно направлено пожарных 24 и 40 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в области.
По прибытию к месту пожара установлено, что произошло загорание сухой травы на открытой территории. Общая площадь пожара составляет 4,5 га.
Пожарные локализовали пожар в 16:20, ликвидировали в 17:30.
К ликвидации пожара привлечены 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В 13:17 поступило сообщение о пожаре в Томаковском районе вблизи села Кисличеватая.
К месту пожара направлены спасатели 56 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит 4,5 гектара сухой травы.
Возгорание локализовано 14:08 и полностью ликвидирован в 15:06.
К ликвидации пожара привлечены 3 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Также в 13:24 поступило сообщение о пожаре, который произошел в Криничанском районе за пределами села Роговское.
Прибыв к месту пожарные 65 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в области установили, что огнем охвачено около 4 гектаров камыша.
Пожар локализован пожар в 14:20 и полностью ликвидирован в 16:00.
Всего к ликвидации привлечено 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.