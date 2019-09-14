В Днепропетровской области за сутки произошло 3 возгорания сухостоя на полях

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В субботу в 11:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой травы в Царичанском районе за пределами села Березовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины

в Днепропетровской области.