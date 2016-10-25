Біля посольства РФ у Києві розпочалася акція підтримки зниклих у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Біля будівлі посольства Російської Федерації у Києві розпочалася акція на підтримку зниклих у Криму людей, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, в акції взяли участь близько двох десятків людей. У руках вони тримають таблички з іменами зниклих кримських татар.
"Ви можете уявити, що в одну мить близька вам людина зникає? Ще вранці була, сиділа за столом, пила чай, а через кілька годин її немає. Cаме це переживають рідні та близькі 15-ти осіб, безвісти зниклих у Криму за час окупації. Про деяких немає звісток тижнями, про деяких – місяцями", - зазначила активістка, колишня затримана у Криму Олександра Рязанцева.
Також активісти влаштували невеликий перформанс - поставили перед посольством стола, за якого посадили чоловіка та жінку похилого віку. За словами ініціаторів акції, це начебто батьки, які чекають свого зниклого сина.
Як повідомляв УНН, 12 жовтня у Криму після обшуків затримали п’ятьох кримських татар.