У посольства РФ в Киеве началась акция поддержки пропавших в Крыму

Отметим, в акции приняли участие около двух десятков человек. В руках они держат таблички с именами пропавших крымских татар.

"Вы можете представить, что в один миг близкий вам человек исчезает? Еще утром был, сидела за столом, пил чай, а через несколько часов его нет. Именно это переживают родные и близкие 15-ти человек, без вести пропавших в Крыму за время оккупации. О некоторых нет вестей неделями, о некоторых - месяцы", - отметила активистка, бывшая задержанная в Крыму Александра Рязанцева.

Также активисты устроили небольшой перформанс - поставили перед посольством стол, за которым посадили мужчину и пожилую женщину. По словам инициаторов акции, это вроде родители, которые ждут своего пропавшего сына.

Как сообщал УНН, 12 октября в Крыму после обысков задержали пятерых крымских татар.