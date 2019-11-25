Біля метро "Контрактова площа" в столиці сталася різанина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Під час сутички на виході зі станції столичного метрополітену правопорушник вдарив ножем незнайомця та намагався втекти. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Біля виходу зі станції метро "Контрактова площа" працівники поліції помітили штовханину між двома чоловіками, а згодом один із них кинувся тікати. Правоохоронці наздогнали незнайомця та з’ясували, що він поранив ножем чоловіка. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу, а також бригаду швидкої допомоги.
Поліцейським потерпілий повідомив, що в нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече. Із колото-різаним пораненням чоловіка доставили у лікарню. З місця події криміналісти вилучили ніж, який направили на експертне дослідження.
Правопорушником виявився 34-річний киянин, який раніше проблем із законом не мав. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині 30-річний чоловік під час спалаху агресії поранив ножем 5-річного сина та себе.