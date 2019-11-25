У метро "Контрактовая площадь" в столице произошла поножовщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Во время схватки на выходе из станции столичного метрополитена правонарушитель ударил ножом незнакомца и пытался убежать. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
У выхода со станции метро "Контрактовая площадь" сотрудники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи.
Полицейским пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.
Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области 30-летний мужчина во время вспышки агрессии ранил ножом 5-летнего сына и себя.