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Біля Мавританії затонуло судно з мігрантами, понад 50 людей загинуло

Біля Мавританії затонуло судно з мігрантами, понад 50 людей загинуло

Київ • УНН

 • 9917 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Біля Мавританії затонуло судно з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 57 людей загинуло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

"У територіальних водах Мавританії затонуло судно з нелегальними мігрантами. За даними влади, після аварії вдалось врятувати 74 людини, кількість загиблих становить 57 осіб", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що судно прямувало до Іспанії і затонуло за 25 кілометрів від портового міста Нуадібу, що на північному заході Мавританії.

"Врятованих мігрантів доставили в центри тимчасового розміщення біженців. Їм надана медична допомога", - зазначили в ЗМІ.

Також вказано, що Мавританія є одним з головних маршрутів в Африці для нелегальних мігрантів, що хочуть потрапити до Європи.

Нагадаємо, в Греції побились мігранти.

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