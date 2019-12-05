Біля Мавританії затонуло судно з мігрантами, понад 50 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Біля Мавританії затонуло судно з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 57 людей загинуло. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
"У територіальних водах Мавританії затонуло судно з нелегальними мігрантами. За даними влади, після аварії вдалось врятувати 74 людини, кількість загиблих становить 57 осіб", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що судно прямувало до Іспанії і затонуло за 25 кілометрів від портового міста Нуадібу, що на північному заході Мавританії.
"Врятованих мігрантів доставили в центри тимчасового розміщення біженців. Їм надана медична допомога", - зазначили в ЗМІ.
Також вказано, що Мавританія є одним з головних маршрутів в Африці для нелегальних мігрантів, що хочуть потрапити до Європи.
Нагадаємо, в Греції побились мігранти.