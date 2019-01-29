Біля кордону з Польщею у вантажівці спалахнув балон з газом

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. На Львівщині, неподалік від кордону з Польщею, внаслідок спалаху газового балону у вантажному автомобілі постраждав водій. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

"28 січня о 16:46 на диспетчерській пункт служби "101" надійшло повідомлення про спалах газового балону без подальшого горіння в кабіні вантажного автомобіля Scania в селі Краківець по вул. Вербицького, 15", - вказали у відомстві.

На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділяння 23 ДПРЧ міста Яворів.

"Внаслідок спалаху постраждав 54-річний водій вантажівки, його з опіками обличчя та голови доставлено в реанімаційне відділення Яворівської центральної районної лікарні",- повідомили у ДСНС.

Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у вантажівки від’єднався причеп і врізався у троллейбус, є постраждалі.

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