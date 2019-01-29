У границы с Польшей в грузовике вспыхнул баллон с газом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. Во Львовской области, неподалеку от границы с Польшей, в результате вспышки газового баллона в грузовом автомобиле пострадал водитель. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
"28 января в 16:46 на диспетчерской пункт службы "101" поступило сообщение о возгорании газового баллона без последующего горения в кабине грузового автомобиля Scania в селе Краковец по ул. Вербицкого, 15", - указали в ведомстве.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательное отделениями 23 ГПСЧ города Яворов.
"В результате вспышки пострадал 54-летний водитель грузовика, его с ожогами лица и головы доставили в реанимационное отделение Яворовской центральной районной больницы", - сообщили в ГСЧС.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, у грузовика отсоединился прицеп и врезался в троллейбус, есть пострадавшие.