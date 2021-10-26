Біля блоку Рівненської АЕС стався спалах водню: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На території Рівненської АЕС біля блоку № 3, який знаходиться на планово-попереджувальному ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, о 15:03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на планово-попереджувальному ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу, діаметром 50 мм, та спалах водню без подальшого горіння.
"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучено 19 осіб та 7 одиниць техніки.
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