Біля блоку Рівненської АЕС стався спалах водню: що відомо

Деталі

За даними рятувальників, о 15:03 у місті Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку № 3, який знаходиться на планово-попереджувальному ремонті, сталася розгерметизація водневого трубопроводу, діаметром 50 мм, та спалах водню без подальшого горіння.

"Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучено 19 осіб та 7 одиниць техніки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після рудих хмар біля Рівного з’явилися рожеві калюжі: фахівці з’ясували причину