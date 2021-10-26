Возле блока Ровенской АЭС произошла вспышка водорода: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На территории Ровенской АЭС возле блока № 3, который находится на планово-предупредительном ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без последующего горения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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По данным спасателей, в 15:03 в городе Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока № 3, который находится на планово-предупредительном ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода, диаметром 50 мм, и вспышка водорода без дальнейшего горения.
"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 единиц техники.
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