Возле блока Ровенской АЭС произошла вспышка водорода: что известно

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По данным спасателей, в 15:03 в городе Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока № 3, который находится на планово-предупредительном ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода, диаметром 50 мм, и вспышка водорода без дальнейшего горения.

"Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 единиц техники.

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