Біля берегів Японії сіло на мілину і розкололося судно - стався витік нафти

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Судно перевозило деревну тріску, коли 11 серпня вранці в гавані Хатінохе сіло на мілину. Судно вдалося зрушити з місця, проте через погану погоду далеко просунутись не вийшло. Берегова охорона Японія повідомила, що сьогодні зранку судно розкололося на дві частини. Пізніше вдалося помітити нафтову пляму довжиною 5,1 км і шириною близько 1 км, але патрульні катери вжили заходів щодо її стримування. Як повідомляється, витік нафти строго контролювався і не досяг берегу, а серед екіпажу не було травмованих.

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“Дві частини судна не зрушили з місця і під наглядом на патрульних катерах, до пізнього дня не було помічено істотних змін у його становищі” - повідомив представник берегової охорони.

Нагадаємо

У 2020 році біля острова Маврикій розкололося японське судно MV Wakashio, яке сіло на мілину.