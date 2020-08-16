У острова Маврикій розкололося судно - стався розлив нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Біля острова Маврикій розкололося японське судно MV Wakashio, яке сіло на мілину 25 червня. Влада посилюють мери, щоб зібрати випливає нафту. Про це говорить УНН, посилаючись на BBC News.
"Японське суховантажне судно MV Wakashio, з якого спливло сотні тонн мазуту біля узбережжя острова Маврикій, розвалилося", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що судно сіло на мілину на кораловому рифі 25 липня з 4 000 тоннами палива, що викликало екологічну катастрофу.
"За словами офіційних осіб, велика частина палива вже відкачана, але в суботу стан судна погіршився. Коли судно розкололося, на борту знаходилося ще 90 тонн палива. Загородження біля судна посилили, щоб вони поглинули нафту, що виливається ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, острову Маврикій загрожує екологічна катастрофа через те, що стався витік пального з танкера MV Wakashio, який недавно сів на мілину.