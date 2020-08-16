У острова Маврикий раскололось судно – произошел разлив нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Около острова Маврикий раскололось японское судно MV Wakashio, которое село на мель 25 июня. Власти усиливают мери, чтобы собрать вытекающую нефть. Об этом говорит УНН, ссылаясь на BBC News.
“Японское сухогрузное судно MV Wakashio, из которого утекло сотни тонн мазута у побережья острова Маврикий, развалилось”, - говорится в сообщении.
Сообщается, что судно село на мель на коралловом рифе 25 июля с 4 000 тонн топлива, что вызвало экологическую катастрофу.
“По словам официальных лиц, большая часть топлива уже откачана, но в субботу состояние судна ухудшилось. Когда судно раскололось, на борту находилось еще 90 тонн топлива. Заграждения возле судна усилили, чтобы они поглотили вытекающую нефть”, - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, острову Маврикий грозит экологическая катастрофа из-за того, что произошла утечка горючего с танкера MV Wakashio, который недавно сел на мель.