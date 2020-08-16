У острова Маврикий раскололось судно – произошел разлив нефти

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102504 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127650 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107829 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127989 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101395 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104069 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101965 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101510 просмотра

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У острова Маврикий раскололось судно – произошел разлив нефти

У острова Маврикий раскололось судно – произошел разлив нефти

Киев  •  УНН

 • 18048 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Около острова Маврикий раскололось японское судно MV Wakashio, которое село на мель 25 июня. Власти усиливают мери, чтобы собрать вытекающую нефть. Об этом говорит УНН, ссылаясь на BBC News.

“Японское сухогрузное судно MV Wakashio, из которого утекло сотни тонн мазута у побережья острова Маврикий, развалилось”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что судно село на мель на коралловом рифе 25 июля с 4 000 тонн топлива, что вызвало экологическую катастрофу.

“По словам официальных лиц, большая часть топлива уже откачана, но в субботу состояние судна ухудшилось. Когда судно раскололось, на борту находилось еще 90 тонн топлива. Заграждения возле судна усилили, чтобы они поглотили вытекающую нефть”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, острову Маврикий грозит экологическая катастрофа из-за того, что произошла утечка горючего с танкера MV Wakashio, который недавно сел на мель.

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