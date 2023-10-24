Біля берегів ФРН зіткнулися два вантажних судна, одне затонуло: є жертва, 4 людей зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Зранку у вівторок біля берегів Німеччини у Північному морі зіткнулися два вантажні кораблі. Внаслідок цього одне судно затонуло, одна людина загинула, двох врятовано, 4 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє видання Bild, передає УНН.
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Зазначається, що кораблі Polesie і Verity зіткнулися близько 5 години ранку за 22 км до острова Гельгаланд.
За даними видання, затонув корабель під назвою Verity (91 метр завдовжки, 14 метрів завширшки), який йшов під прапором Великої Британії. Судно прямувало з німецького міста Бремена до британського Іммінгема.
Одного члена екіпажу виявили мертвим, ще двох вдалося врятувати, четверо вважаються зниклими безвісти.
Видання зазначає, що пошукова операція триває попри мороз 15 градусів і вітер силою 6 балів, висота хвиль у морі сягає трьох метрів. Німеччина направила до місця аварії рятувальні крейсери. Туди ж прямують катер водної поліції та круїзний лайнер Iona, на якому є лікарі. Також медиків доставляють гелікоптером.
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