У Південнокитайському морі судно протараниро рибальській човен: твоє рибалок загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Троє філіппінських рибалок загинули у Південнокитайському морі після того, як «невідоме комерційне судно» нібито протаранило їхній рибальський човен біля мілини Скарборо. Про це повідомила філіппінська берегова охорона в середу, пише CNN, передає УНН.
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Берегова охорона Філіппін заявила, що працює над тим, щоб визначити, який тип судна був причетний до інциденту, але додала, що човен, який спричинив зіткнення, був «іноземним».
Згідно з заявою берегової охорони, зіткнення на морі сталося близько 4:20 ранку в понеділок, повідомив член екіпажу філіппінського судна FFB Dearyn, яке постраждало.
Одинадцять членів екіпажу пережили аварію та використали власні службові човни, щоб дістатися до землі у вівторок вранці, доставляючи загиблих, включаючи капітана човна, до провінції Пангасінан на півночі Лусона, найбільшого острова країни, додається в заяві.
Нагадаємо
Берегова охорона Філіппін заявила, що зняла плавучий бар’єр біля спірного рифу, який нібито був встановлений, щоб запобігти доступу філіппінців до традиційного місця для риболовлі.