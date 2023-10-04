В Южнокитайском море судно протараниро рыбацкую лодку: твое рыбаков погибло
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Трое филиппинских рыбаков погибли в Южнокитайском море после того, как «неизвестное коммерческое судно» якобы протаранило их рыбацкую лодку у отмели Скарборо. Об этом сообщила филиппинская береговая охрана в среду, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Береговая охрана Филиппин заявила, что работает над тем, чтобы определить, какой тип судна был причастен к инциденту, но добавила, что лодка, которая вызвала столкновение, была «иностранной».
Согласно заявлению береговой охраны, столкновение на море произошло около 4:20 утра в понедельник, сообщил член экипажа филиппинского судна FFB Dearyn, которое пострадало.
Одиннадцать членов экипажа пережили аварию и использовали собственные служебные лодки, чтобы добраться до земли во вторник утром, доставляя погибших, включая капитана лодки, в провинцию Пангасинан на севере Лусона, крупнейшего острова страны, добавляется в заявлении.
Напомним
Береговая охрана Филиппин заявила, что сняла плавучий бар’барьер возле спорного рифа, который якобы был установлен, чтобы предотвратить доступ филиппинцев к традиционному месту для рыбалки.