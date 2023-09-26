Берегова охорона Філіппін заявляє, що "успішно видалила" бар'єр біля спірного рифу

Деталі

Заява була опублікована через кілька годин після того, як радник Філіппін з національної безпеки Едуардо Ано пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для усунення бар'єрів, встановлених китайською береговою охороною на мілині Скарборо в Південно-Китайському морі.

300-метровий плавучий бар’єр був знайдений на вході в мілину минулого тижня під час звичайної урядової місії з поповнення запасів для філіппінських рибалок, які плавали у водах поблизу рифу, який контролюється Китаєм.

Із заяви Філіппін не було зрозуміло, чи було знято весь бар'єр.

Берегова охорона оголосила, що "успішно" зняла бар'єр відповідно до вказівки президента.

Плавучий бар'єр не дозволяв рибальським човнам зайти на мілководдя, де риби більше.

Нагадаємо

Філіппіни засудили берегову охорону Китаю за встановлення того, що вони назвали "плаваючим бар’єром" у спірній зоні Південно-Китайського моря, заявивши, що це завадило філіппінським човнам заходити в цей район і ловити рибу.