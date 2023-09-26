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Китай встановив «плавучі бар’єри» у Південно-Китайському морі: Філіппіни засудили таке рішення

Китай встановив «плавучі бар’єри» у Південно-Китайському морі: Філіппіни засудили таке рішення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Філіппіни засудили берегову охорону Китаю за встановлення того, що вони назвали «плаваючим бар’єром» у спірній зоні Південно-Китайського моря, заявивши, що це завадило філіппінським човнам заходити в цей район і ловити рибу. Про це пише CNN, перадає УНН.

Цитата 

«Берегова охорона Філіппін та Бюро рибальства та водних ресурсів рішуче засуджують установку береговою охороною Китаю плавучого бар’єру в південно-східній частині Бахо-де-Масінлок, який перешкоджає філіппінським рибальським човнам заходити на мілину та позбавляє їх рибальства та заробітку”, – йдеться у повідомленні.

Деталі

У заяві на X/Twitter, речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела сказав, що плавучий бар’єр був виявлений філіппінськими суднами під час звичайного морського патрулювання в п’ятницю, його розміри становили близько 300 метрів.

Тарріела поділився фотографіями передбачуваного плавучого бар'єру та заявив, що три катери китайської берегової охорони та службовий катер китайської морської міліції встановили плавучий бар'єр після прибуття урядового судна Філіппін у цей район.

Рада національної безпеки Філіппін (NSC) заявила в понеділок, що вживе «всіх необхідних заходів, щоб спричинити зняття бар’єрів і захистити права наших рибалок у цьому районі».

Доповнення

Бар'єри порушують традиційні права Філіппін на рибальство, підтверджені рішенням міжнародного трибуналу 2016 року проти претензій Китаю на Південно-Китайське море, заявив у заяві радник з національної безпеки Едуардо Аньо.

У понеділок Пекін захистив свої дії, заявивши, що він має «беззаперечний суверенітет над островом Хуан'янь і прилеглими водами», використовуючи китайську назву для спірної мілини, і звинувативши філіппінське судно у «вторгненні» без дозволу.

«Берегова охорона Китаю вжила необхідних заходів відповідно до закону, щоб зупинити та відігнати інше судно, і операція, про яку йдеться, була проведена з професійною стриманістю», — заявив речник МЗС Ван Веньбінь під час чергового прес-брифінгу.

За словами філіппінських рибалок, китайські судна "зазвичай встановлюють плавучі бар'єри щоразу, коли вони спостерігають за великою кількістю філіппінських рибалок у цьому районі", йдеться у заяві.

Довідково

Бахо-де-Масінлок, також відомий як мілина Скарборо, є невеликим, але стратегічним рифом і родючим місцем для рибальства в 200 кілометрів на захід від філіппінського острова Лусон.

Мілина, яку Китай називає островом Хуан'янь, є одним із низки спірних островів і рифів у Південно-Китайському морі..

У 2016 році міжнародний трибунал у Гаазі виніс рішення на користь Філіппін у знаковій морській суперечці, яка дійшла висновку, що Китай не має правових підстав претендувати на історичні права на більшу частину Південно-Китайського моря.

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