Китай установил «плавающие барьеры» в Южно-Китайском море: Филиппины осудили такое решение

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«Береговая охрана Филиппин и Бюро рыболовства и водных ресурсов решительно осуждают установку береговой охраной Китая плавучего барьера в юго-восточной части Бахо-де-Масинлок, который препятствует филиппинским рыболовным лодкам заходить на мель и лишает их рыболовства и заработка”, – говорится в сообщении.

Детали

В заявлении на X/Twitter, представитель береговой охраны Филиппин Джей Тарриела сказал, что плавучий бар’ер был обнаружен филиппинскими судами во время обычного морского патрулирования в п’пятницу, его размеры составляли около 300 метров.

Тарриэла поделился фотографиями предполагаемого плавучего барьера и заявил, что три катера китайской береговой охраны и служебный катер китайской морской милиции установили плавучий барьер после прибытия правительственного судна Филиппин в этот район.

Совет национальной безопасности Филиппин (NSC) заявил в понедельник, что предпримет «все необходимые меры, чтобы вызвать снятие барьеров’и защитить права наших рыбаков в этом районе».

Дополнение

Барьеры нарушают традиционные права Филиппин на рыболовство, подтвержденные решением международного трибунала 2016 года против претензий Китая на Южно-Китайское море, заявил в заявлении советник по национальной безопасности Эдуардо Аньо.

В понедельник Пекин защитил свои действия, заявив, что он имеет «неоспоримый суверенитет над островом Хуанъянь и прилегающими водами», используя китайское название для спорной отмели, и обвинив филиппинское судно в «вторжении» без разрешения.

«Береговая охрана Китая приняла необходимые меры в соответствии с законом, чтобы остановить и отогнать другое судно, и операция, о которой идет речь, была проведена с профессиональной сдержанностью», — заявил представитель МИД Ван Вэньбинь во время очередного пресс-брифинга.

По словам филиппинских рыбаков, китайские суда "обычно устанавливают плавучие барьеры каждый раз, когда они наблюдают за большим количеством филиппинских рыбаков в этом районе", говорится в заявлении.

Справочно

Бахо-де-Масинлок, также известный как мель Скарборо, является небольшим, но стратегическим рифом и плодородным местом для рыболовства в 200 километрах к западу от филиппинского острова Лусон.

Отмель, которую Китай называет островом Хуанъянь, является одним из ряда спорных островов и рифов в Южно-Китайском море.

В 2016 году международный трибунал в Гааге вынес решение в пользу Филиппин в знаковом морском споре, который пришел к выводу, что Китай не имеет правовых оснований претендовать на исторические права на большую часть Южно-Китайского моря.