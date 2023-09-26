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Береговая охрана Филиппин заявляет, что "успешно удалила" барьер возле спорного рифа

Береговая охрана Филиппин заявляет, что "успешно удалила" барьер возле спорного рифа

Киев • УНН

 • 255608 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Береговая охрана Филиппин заявила в понедельник, что сняла плавучий барьер возле спорного рифа, который якобы был установлен, чтобы предотвратить доступ филиппинцев к традиционному месту для рыбалки. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали 

Заявление было опубликовано через несколько часов после того, как советник Филиппин по национальной безопасности Эдуардо Ано пообещал принять все необходимые меры для устранения барьеров, установленных китайской береговой охраной на отмели Скарборо в Южно-Китайском море.

300-метровый  плавучий барьер’был найден на входе в отмели на прошлой неделе во время обычной правительственной миссии по пополнению запасов для филиппинских рыбаков, которые плавали в водах вблизи рифа, контролируемого Китаем.

Из заявления Филиппин не было понятно, был ли снят весь барьер.

Береговая охрана объявила, что "успешно" сняла барьер в соответствии с указанием президента.

Плавучий барьер не позволял рыбацким лодкам зайти на мелководье, где рыбы больше.

Напомним

Филиппины осудили береговую охрану Китая за установление того, что они назвали "плавающим бар’ером" в спорной зоне Южно-Китайского моря, заявив, что это помешало филиппинским лодкам заходить в этот район и ловить рыбу.

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