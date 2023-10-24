У берегов ФРГ столкнулись два грузовых судна, одно затонуло: есть жертва, 4 человека пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Утром во вторник у берегов Германии в Северном море столкнулись два грузовых корабля. В результате одно судно затонуло, один человек погиб, двое спасены, 4 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает издание Bild, передает УНН.
Детали
Отмечается, что корабли Polesie и Verity столкнулись около 5 часов утра в 22 км до острова Гельгаланд.
По данным издания, затонул корабль под названием Verity (91 метр в длину, 14 метров в ширину), который шел под флагом Великобритании. Судно направлялось из немецкого города Бремена в британский Иммингем.
Одного члена экипажа обнаружили мертвым, еще двоих удалось спасти, четверо считаются пропавшими без вести.
Издание отмечает, что поисковая операция продолжается, несмотря на мороз 15 градусов и ветер силой 6 баллов, высота волн в море достигает трех метров. Германия направила к месту аварии спасательные крейсеры. Туда же направляются катер водной полиции и круизный лайнер Iona, на котором есть врачи. Также медиков доставляют вертолетом.
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