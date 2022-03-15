Більшість українців вважає, що війна з росією закінчиться завдяки переговорам – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Більшість опитаних українців вважає, що росія виведе свої війська з України завдяки досягнутим на переговорах компромісам. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
Реальним шляхом завершення війни більшість респондентів вважає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%).
Водночас майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати за звільнення всіх територій. Лише 1% за те, щоб погодитись на більшість вимог рф.
Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені жителі усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.
Нагадаємо
Понад половина опитаних українців вважає, що головна мета президента росії володимира путіна – повністю знищити народ України.