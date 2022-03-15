Більшість українців вважає, що війна з росією закінчиться завдяки переговорам – опитування

Деталі

Реальним шляхом завершення війни більшість респондентів вважає пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%).

Водночас майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати за звільнення всіх територій. Лише 1% за те, щоб погодитись на більшість вимог рф.

Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%). У цьому впевнені жителі усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

Нагадаємо

Понад половина опитаних українців вважає, що головна мета президента росії володимира путіна – повністю знищити народ України.