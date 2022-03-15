Большинство украинцев считает, что война с россией завершится благодаря переговорам – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Большинство опрошенных украинцев считает, что россия выведет свои войска из Украины благодаря достигнутым на переговорах компромиссам. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", информирует УНН.
Детали
Реальным путем завершения войны большинство респондентов считает поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%).
В то же время почти треть считает, что стоит отказаться от переговоров и воевать за освобождение всех территорий. Лишь 1% за то, чтобы согласиться на большинство требований рф.
Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.
Напомним
Более половины опрошенных украинцев считает, что главная цель президента россии владимира путина - полностью уничтожить народ Украины.