Большинство украинцев считает, что война с россией завершится благодаря переговорам – опрос

Детали

Реальным путем завершения войны большинство респондентов считает поиск компромиссов на переговорах с привлечением других стран (64%).

В то же время почти треть считает, что стоит отказаться от переговоров и воевать за освобождение всех территорий. Лишь 1% за то, чтобы согласиться на большинство требований рф.

Украинцы совсем не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс: большинство считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий Донбасса (86%) и Крыма (80%). В этом уверены жители всех регионов, и этот показатель сейчас выше, чем в довоенные времена.

Напомним

Более половины опрошенных украинцев считает, что главная цель президента россии владимира путина - полностью уничтожить народ Украины.