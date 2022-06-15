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Більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на Донеччині – Данілов

Більшість полонених захисників Маріуполя перебувають на Донеччині – Данілов

Київ • УНН

 • 141960 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Наразі переважна більшість захисників Маріуполя перебувають у Донецькій області. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, де перебувають українські захисники, Данілов відповів: “На сьогодні є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Кількість людей — це не 100 і не 200 осіб, ви знаєте, що це набагато більше і тому сказати, що всі там перебувають ми на сьогодні остаточно й точно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може й всі, перебувають на території Донецької області”.

Деталі

Данілов також прокоментував питання можливого звільнення українських полонених і у тому числі захисників “Азовсталі”.

“У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне не нашкодити. Багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є обов’язково були виконані, й всі хлопці та дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь і не тільки, обов’язково повернулися живими та здоровими”, — сказав Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що полонених з “Азовсталі”, які перебувають на території ОРДЛО, може бути більше, ніж 2,5 тис. осіб.

Додамо

До Києва привезли ще 58 тіл загиблих захисників “Азовсталі”.

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