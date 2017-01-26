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Більшість обстрілів на Донбасі відбувається вночі – ОБСЄ

Більшість обстрілів на Донбасі відбувається вночі – ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Більшість обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції відбувається у нічну пору доби. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

“Більшість зафіксованих нами випадків режиму припинення вогню фіксуються у нічний час. Мої колеги не здійснюють патрулювання вночі, вони перебувають на постах статичного спостереження, розташованих уздовж лінії зіткнення. Також вони знаходяться перед моніторами, на яких відображається, що відбувається на лінії зіткнення”, — сказав він.

Також представники СММ ОБСЄ, зазначив А.Хуг, аналізують знімки, отримані завдяки супутнику, а також безпілотних літальних апаратів, які можна використовувати, в тому числі і вночі.

Раніше Александр Хуг повідомив, що сторони конфлікту не виконують взятих на себе зобов’язань і не відводять війська у Станиці Луганській.

Українські Національні Новини

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