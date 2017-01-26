Большинство обстрелов на Донбассе происходят ночью - ОБСЕ

"Большинство зафиксированных нами случаев режима прекращения огня фиксируются в ночное время. Мои коллеги не осуществляют патрулирование ночью, они находятся на постах статического наблюдения, расположенных вдоль линии соприкосновения. Также они находятся перед мониторами, на которых отображается, что происходит на линии соприкосновения", - сказал он.

Также представители СММ ОБСЕ, отметил А.Хуг, анализируют снимки, полученные благодаря спутнику, а также беспилотным летательным аппаратам, которые можно использовать, в том числе и ночью.

Ранее Александр Хуг сообщил, что стороны конфликта не выполняют взятых на себя обязательств и не отводят войска в Станице Луганской.