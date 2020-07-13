Більшість людей, які постраждали від вибуху на Позняках, отримали грошову компенсацію

“Більшість постраждалих мешканців будинку на Позняках, де стався вибух, отримали грошову компенсацію. Крім кількох родин, які ще оформлюють документи. Місто надало людям від 50 до 100 тис. гривень. Також Київрада на минулому засіданні ухвалила рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонти та облаштування нового житла. Ці кошти постраждали мешканці отримають найближчим часом”, - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 21 червня у Києві стався вибух газу у багатоповерхівці, було зруйновано декілька поверхів.

Кличко повідомляв, що Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн грн на житло постраждалим.