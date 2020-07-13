Большинство людей, пострадавших от взрыва на Позняках, получили денежную компенсацию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Большинство жильцов дома на Позняках, пострадавших в результате взрыва, получили денежную компенсацию от 50 до 100 тыс. грн. Еще несколько семей оформляют документы. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, получили денежную компенсацию. Кроме нескольких семей, которые еще оформляют документы. Город предоставил людям от 50 до 100 тыс. гривен. Также Киевсовет на прошлом заседании принял решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство нового жилья. Эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, 21 июня в Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке, было разрушено несколько этажей.
Кличко сообщал, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн на жилье пострадавшим.