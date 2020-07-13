Большинство людей, пострадавших от взрыва на Позняках, получили денежную компенсацию

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97580 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130335 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109388 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129658 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101782 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102495 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104350 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Большинство людей, пострадавших от взрыва на Позняках, получили денежную компенсацию

Большинство людей, пострадавших от взрыва на Позняках, получили денежную компенсацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Большинство жильцов дома на Позняках, пострадавших в результате взрыва, получили денежную компенсацию от 50 до 100 тыс. грн. Еще несколько семей оформляют документы. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Большинство пострадавших жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, получили денежную компенсацию. Кроме нескольких семей, которые еще оформляют документы. Город предоставил людям от 50 до 100 тыс. гривен. Также Киевсовет на прошлом заседании принял решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство нового жилья. Эти средства пострадавшие жители получат в ближайшее время", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, 21 июня в Киеве произошел взрыв газа в многоэтажке, было разрушено несколько этажей.

Кличко сообщал, что Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн на жилье пострадавшим.

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