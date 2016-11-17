Більше половини хворих на ниркову недостатність у Кропивницькому не отримують лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в Кропивницькому обліковується 113 хворих на ниркову недостатність. Гемодіаліз не отримують 65 з них. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, міська влада працює над створенням у Кропивницькому власного гемодіалізного центру.
Початково планується створити 10 місць для проходження гемодіалізу.
У майбутньому кількість апаратів обіцяють збільшити до 20.
"Міська рада консолідує свої зусилля, щоб такий центр почав працювати в найближчий час", - повідомили в прес-службі.
Також в прес-службі додали, що сучасний гемодіалізний центр планується відкрити у гінекологічному корпусі пологового будинку №2 ім. Святої Анни.
За попередніми розрахунками, на утримання гемодіалізного центру в рік необхідно близько 15 млн грн.
Ці кошти міська влада планує залучати з державного бюджету, для цього розроблена спеціальна цільова програма.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, з новими апаратами “штучна нирка” гемодіалізом в столиці додатково зможуть забезпечити 32 пацієнтів.