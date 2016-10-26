З новими апаратами “штучна нирка” гемодіалізом в столиці додатково зможуть забезпечити 32 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В столичних лікарнях тривають ремонти у діалізних центрах, де будуть встановлені нові апарати “штучна нирка”. Ремонтні роботи триватимуть ще декілька місяців. У підсумку лікарі розраховують, що зможуть забезпечити більші кількість пацієнтів процедурою гемодіалізу. Про це у коментарі УНН розповів директор Київського науково-практичного центру нефрології і гемодіалізу Едуард Красюк.
“Наразі йде ремонт приміщень. Далі будуть встановлюватися апарати. У нас було 93 місця, а стане 125. Йдеться загалом про 5 лікарень м. Києва.
Орієнтовно, ремонт триватиме ще декілька місяців. Ремонт почали і він все тягнеться. І в кожному з цих діалізних центрів йде свій ремонт, тому сказати коли завершиться ремонтні роботи я не можу. Декілька місяців ще точно”, — сказав він.
Нагадаємо, як в столичних лікарнях почали замінювати застарілі апарати “штучна нирка”.
Нове обладнання поставлять від фірм “Фрезеніус”, “Бакстер”, “B. Braun” і Ніпро.
Як повідомляв УНН, наразі більше 70% апаратів “штучна нирка” в столичних лікарнях потребують заміни.