С новыми аппаратами "искусственная почка" гемодиализом в столице дополнительно смогут обеспечить 32-ух пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В столичных больницах продолжаются ремонты в диализных центрах, где будут установлены новые аппараты "искусственная почка". Ремонтные работы продлятся еще несколько месяцев. В итоге врачи рассчитывают, что смогут обеспечить большее количество пациентов процедурой гемодиализа. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Киевского научно-практического центра нефрологии и гемодиализа Эдуард Красюк.
"Сейчас идет ремонт помещений. Далее будут устанавливаться аппараты. У нас было 93 места, а станет 125. Речь идет в целом о 5 больницах г. Киев.
Ориентировочно, ремонт продлится еще несколько месяцев. Ремонт начали и он все тянется. И в каждом из этих диализных центров идет свой ремонт, поэтому сказать когда закончатся ремонтные работы я не могу. Несколько месяцев еще точно", - сказал он.
Напомним, в столичных больницах начали заменять устаревшие аппараты "искусственная почка".
Новое оборудование поставят от фирм "Фрезениус", "Бакстер", "B.Braun" и "Нипро".
Как сообщал УНН, сейчас более 70% аппаратов "искусственная почка" в столичных больницах требуют замены.