Более половины больных с почечной недостаточностью в Кропивницком не получают лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Кропивницком учитывается 113 больных с почечной недостаточностью. Гемодиализ получают 65 из них. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, городские власти работают над созданием в Кропивницком собственного гемодиализного центра.
Изначально планируется создать 10 мест для прохождения гемодиализа.
В будущем количество аппаратов обещают увеличить до 20.
"Городской совет консолидирует свои усилия, чтобы такой центр начал работать в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что современный гемодиализный центр планируется открыть в гинекологическом корпусе роддома №2 им. Святой Анны.
По предварительным расчетам, на содержание гемодиализного центра в год необходимо около 15 млн грн.
Эти средства городские власти планируют привлекать из государственного бюджета, для этого разработана специальная целевая программа.
Напомним, как сообщал УНН, с новыми аппаратами "искусственная почка" гемодиализом в столице дополнительно смогут обеспечить 32 пациентов.