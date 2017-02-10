Більше 50 осіб загинули у Конго під час сутичок із військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Демократичній Республіці Конго під час сутичок військові вбили понад 50 прихильників вождя Камва Нсапу, убитого в серпні минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Як зазначається, прихильники Нсапу влаштували сутички з метою помститися за смерть опозиційного лідера.
За даними ЗМІ, сотні людей загинули, тисячі змушені покинути батьківщину через конфлікти в Центральному Конго між співробітниками безпеки країни і членами угруповання прихильників Нсапу.
У грудні минулого року повідомлялося, що в ДР Конго силовики застрелили щонайменше 26 учасників протесту проти президента країни.
Крім того, у вересні у результаті зіткнень у ДР Конго протягом двох діб загинули близько 50 осіб.