Более 50 человек погибли в Конго во время столкновений с военными
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Демократической Республике Конго во время столкновений военные убили более 50 сторонников вождя Камва Нсапу, убитого в августе прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, сторонники Нсапу устроили столкновения с целью отомстить за смерть оппозиционного лидера.
По данным СМИ, сотни людей погибли, тысячи вынуждены покинуть родину из-за конфликтов в Центральном Конго между сотрудниками безопасности страны и членами группировки приверженцев Нсапу.
В декабре прошлого года сообщалось, что в ДР Конго силовики застрелили по меньшей мере 26 протестующих против президента страны.
Кроме того, в сентябре в результате столкновений в Конго в течение двух суток погибли около 50 человек .