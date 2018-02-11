Більше 450 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У чергах у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі у чергах зібралось 455 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 100/40; „Мар’їнка“ — 70/80; „Новотроїцьке“ — 30/25; „Гнутове“ — 70/40”, — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 32,3 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7460 осіб та 885 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8050 осіб та 1480 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5240 осіб та 950 транспортних засобів; “Гнутове” — 3615 осіб та 880 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 7930 осіб.

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив 28 вантажівок з гуманітарною допомогою до Донецька.

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