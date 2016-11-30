Більше 35 тис. новорічних ялинок цього року реалізують на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 30 листопада. УНН. 35 465 новорічних ялинок, з яких 32 545 смерек та 2 920 ялиць, реалізують цього року лісгоспи Закарпатської області. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Вартість за дерево висотою до 2 метрів коливатиметься від 80-90 гривень за смереку до 130-140 гривень за ялицю.
Окрім того, цього року на території Перечинського, Великобичківського, Берегівського, Мукачівського, Хустського лісгоспів новорічні ялинки для населення заготовляти взагалі не будуть. Натомість у Великобичківському лісомисливгоспі та Перечинському лісгоспі запропонують споживачам взяти живу ялинку напрокат у горщику. Вартість живого деревця коливатиметься у межах 150-300 гривень залежно від висоти. При поверненні рослини лісгоспи частково відшкодують її вартість.
У цілому, у 2016 році закарпатські лісові господарства заготовили на 10 тисяч новорічних ялинок менше, ніж минулого року. За словами лісівників, це зумовлено тим, що попит на ялинки зменшується – люди починають віддавати перевагу штучним рослинам. До того ж, новорічні ялинки завозять на Закарпаття й з інших областей, зокрема з Львівської.