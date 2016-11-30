Более 35 тыс. новогодних елок в этом году реализуют на Закарпатье

Стоимость за дерево высотой до 2 метров будет колебаться от 80-90 гривен за ель до 130-140 гривен за пихту.

Кроме того, в этом году на территории Перечинского, Великобычковского, Береговского, Мукачевского, Хустского лесхозов новогодние елки для населения заготавливать вообще не будут. Зато в Великобычковском лесохозяйстве и Перечинском лесхозе предложат потребителям взять живую елку напрокат в горшке. Стоимость живого деревца будет колебаться в пределах 150-300 гривен в зависимости от высоты. При возвращении растения лесхозы частично возместят его стоимость.

В целом, в 2016 году закарпатские лесные хозяйства заготовили на 10 000 новогодних елок меньше, чем в прошлом году. По словам лесников, это обусловлено тем, что спрос на елки уменьшается - люди начинают отдавать предпочтение искусственным растениям. К тому же, новогодние елки завозят в Закарпатье и из других областей, в частности из Львовской.