Більше 250 турецьких військових попросили політичного притулку в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Більше 250 турецьких військових попросили політичного притулку у міграційних служб Німеччини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними видання, всього 262 військових і дипломата Туреччини попросили про притулок.
Влада Німеччини відзначила, що всі ці люди переслідуються в Туреччині за підозрою в зв’язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом.
Нагадаємо, у Туреччині затримали ще 95 осіб, яких підозрюють у зв’язках із проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.
Як повідомляв УНН, 23 лютого 2017 року прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв’язку зі спробою перевороту 15 липня 2016 року.