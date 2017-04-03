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Більше 250 турецьких військових попросили політичного притулку в Німеччині

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Більше 250 турецьких військових попросили політичного притулку у міграційних служб Німеччини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За даними видання, всього 262 військових і дипломата Туреччини попросили про притулок.

Влада Німеччини відзначила, що всі ці люди переслідуються в Туреччині за підозрою в зв’язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом.

Нагадаємо, у Туреччині затримали ще 95 осіб, яких підозрюють у зв’язках із проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Як повідомляв УНН, 23 лютого 2017 року прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв’язку зі спробою перевороту 15 липня 2016 року.

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