Более 250 турецких военных попросили политического убежища в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Более 250 турецких военных попросили политического убежища в миграционных служб Германии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным издания, всего 262 военных и дипломата Турции попросили об убежище.
Власти Германии отметила, что все эти люди преследуются в Турции по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюлена.
Напомним, в Турции задержали еще 95 человек, которых подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюлена , которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.
Как сообщал УНН, 23 февраля 2017 прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016.