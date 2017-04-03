Более 250 турецких военных попросили политического убежища в Германии

По данным издания, всего 262 военных и дипломата Турции попросили об убежище.

Власти Германии отметила, что все эти люди преследуются в Турции по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюлена.

Напомним, в Турции задержали еще 95 человек, которых подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюлена , которого обвиняют в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Как сообщал УНН, 23 февраля 2017 прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016.